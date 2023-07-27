Kapıkule Sınır Kapısı'nda 83 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 83 kilo 528 gram skunk ele geçirdi. Olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.