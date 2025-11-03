Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7 Kilometrelik Tır Kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7 Kilometrelik Tır Kuyruğu
Güncelleme:
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan tır kuyrukları, ruhsatsız bir tır parkının kapatılması nedeniyle sürücüleri zor durumda bırakıyor. Sürücüler dinlenme süreleri boyunca park edecek yer bulamamakta ve yol kenarında beklemek zorunda kalıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kara yolunda çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştu.

Bölgedeki bir tır parkının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesi dolayısıyla Avrupa'ya ihraç yüklerini taşıyan tır sürücüleri, ülkeye giriş ve çıkışlarda araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

Dinlenme süreleri sırasında araçlarını hareket ettirmemeleri gereken sürücüler, yol kenarında bekleyerek bu sürenin dolmasını bekliyor.

Parklarda yer bulamayan yüzlerce tır, Kapıkule kara yolu üzerinde çift yönlü olarak 7 kilometre kuyruk oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, yol boyunca önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Tır sürücüsü Resul Cevahir, AA muhabirine, bölgedeki bir tır parkının kapatılmasından dolayı şoförler olarak yer bulamadıklarını söyledi.

Yurt dışına çıkış için yol üzerinde beklemek zorunda kaldıklarını belirten Cevahir, "Sıkıntılı oluyor. Diğer parklar da dolu zaten." dedi.

Sinan Bala da yol üzerinde çift taraflı olarak kuyruk oluştuğunu belirtti.

Araçlarını park edecek yer bulamadıklarını ifade eden Bala, "Ben aracımı buraya çekmeye çalışırken bir iki tur attım burada. Şansa burayı boş buldum. Yaklaşık 7-8 kilometre kuyruk var." dedi.

Öte yandan mühürlenen tır parkının 3 bin 500 araç kapasiteli olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
