Kapıkule Sınır Kapısı'nda 67 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren bir tırda yapılan arama sonucunda 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Tır sürücüsü tutuklandı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü tutuklandı.
Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren risk analizi çerçevesinde şüpheli görülen tırı arama hangarına çekti.
Yapılan x-ray taraması sonrası yoğunluk belirlenen bölgeler narkotik dedektör köpeği Cash'ın da katılımıyla arandı.
Tırın şoför mahallindeki özel bir bölmeye gizlenmiş 67 kilogram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel