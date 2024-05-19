Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu. Hapların yanına kahve koyarak kokuyu gizlemeye çalışan tır şoförü gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, gümrük sahasına gelen bir tırı durdurdu.
Dedektör köpeğin de katıldığı tırdaki aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu.
Uyuşturucu maddenin kokusunu önlemek için hapların yanına kahve koyduğu belirlenen tır şoförü gözaltına alındı.