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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne'den gelen mobilya yüklü minibüste narkotik köpeği ile yapılan aramada 49 kilo 866 gram esrar bulundu. Minibüsün sürücüsü tutuklandı.

1) KAPIKULE'DE MOBİLYA YÜKLÜ MİNİBÜSTE 49 KİLO 866 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan mobilya yüklü minibüste, narkotik köpeği ile yapılan aramada, 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen mobilya yüklü minibüs, şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen minibüste narkotik köpeği Jeff ile detaylı arama yapıldı. Aramada mobilyaların içerisinde bulunan boşluklarda, 23 alüminyum folyoya sarılı şeffaf naylon paketler içerisinde toplam 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi. Minibüsün gözaltına alınan şoförü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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