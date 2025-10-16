Kapıkule Sınır Kapısı'nda 36 Kilo Kokain Ele Geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na, yurda giriş yapmak üzere gelen kamyonette, eğitimli köpek 'Alfa' ile yapılan aramada 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen kamyoneti, şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti. Eğitimli köpek Alfa'nın da kullanıldığı aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun arkasına gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.