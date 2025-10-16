Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 36 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 36 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Edirne'den Bulgaristan'a geçiş yapmak isteyen bir kamyonette yapılan aramada, eğitimli köpek Alfa'nın yardımıyla 36 kilo 180 gram kokain bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na, yurda giriş yapmak üzere gelen kamyonette, eğitimli köpek 'Alfa' ile yapılan aramada 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen kamyoneti, şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti. Eğitimli köpek Alfa'nın da kullanıldığı aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun arkasına gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
