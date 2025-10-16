Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 36 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 36 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Güncelleme:
Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir kamyonette kapı döşemelerine gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirerek sürücüyü gözaltına aldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir kamyonette kapı döşemelerinin içine gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonet, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın katılımıyla arama yaptı.

Aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun kapı döşemelerinin içine poşetlere bölünerek gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
