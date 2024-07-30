Üye Girişi
Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 25 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk maddesi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında yurt dışından gelen bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan E.K.E'nin kullandığı TIR'da yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.K.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne Güncel Haberler

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

 Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title