Kapıkule Sınır Kapısı'nda 25 Kilo Skunk Ele Geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında yurt dışından gelen bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan E.K.E'nin kullandığı TIR'da yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.K.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.