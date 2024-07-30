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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 25 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Edirne'de düzenlenen operasyonda Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Türkiye'ye giriş yapan bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi, tır sürücüsü E.K.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Güncel Haberler

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