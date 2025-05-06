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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 234 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 234 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan narkotik operasyonunda, bir yolcu otobüsünde 233 kilo 988 gram esrar bulundu. Otobüs şoförü tutuklandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan otobüste, narkotik köpeği 'Turbo' ile yapılan aramada 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsünde araç altı gözetim sistemi üzerinden yaptığı kontrolde şüpheli görüntü tespit edilmesi üzerine X-ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine narkotik köpeği Turbo ile yapılan aramada, otobüsün çamurluk ve motor kısmına gizlenmiş 200 vakumlu paket içerisinde 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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