Kapıkule Sınır Kapısı'nda 196 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapılan aramada 196 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tırda bulunan tütünün değeri 70 bin 560 leva olarak belirtildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda 196 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Fransa'ya gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçen bir Türk vatandaşının kullandığı tır, X-ray taramasına sevk edildi. Tır kontrol sonrası ambara sevk edilerek, detaylı arama yapıldı. Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki gümrük memurları, yapılan aramada karton bardaklar arasında 196 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Şoför L.A'nın kullandığı tırda beyan edilen karton bardaklar arasında çıkan tütünün değerinin 70 bin 560 leva (35 bin euro) olduğu belirtildi. Olayla ilgili bir gümrük müfettişi tarafından Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen bir ön yargılama süreci başlatıldı. - EDİRNE