Kapıkule Sınır Kapısı'nda 179 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 179 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen X-ray taramaları ve dedektör köpeklerin yardımıyla toplam 179 kilo 678 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 TIR'da yapılan aramada toplam 179 kilo 678 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son iki hafta içinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen 3 TIR'ı şüphe ve risk analizi kapsamında X-ray taramasına sevk etti. TIR'larda dedektör köpekler 'Uzay' ve 'Bodri' ile arama yapıldı. İlk TIR'da 2 kişinin çekici kabinindeki sırt çantalarında 18 kilo 626 kilo kokain, ikinci TIR'da yapılan aramada zulada 14 kilo 402 gram kokain ele geçirildi. Üçüncü TIR'da de yükün arasına 7 çanta içinde gizlenmiş 146 kilo 650 gram esrar bulundu. Toplam 179 kilo 678 gram uyuşturucu ile ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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