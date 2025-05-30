Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12 Bin 770 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12 Bin 770 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Polonya'ya giden bir TIR'da yapılan detaylı aramada toplam 12 bin 770 parça tarihi eser ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Polonya'ya giden TIR'da takı ve obje olmak üzere 12 bin 770 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan Polonya'ya giden TIR'ı çıkış yapmak üzere geldiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda detaylı aramaya aldı. Aramada, TIR'ın kupa kısmında farklı boyut ve ebatlarda 12 bin 370 sikke ile 400 çeşitli takı ve obje olmak üzere toplam 12 bin 770 parça tarihi eser ele geçirildi. Yurt dışına kaçırılmak istendiği belirlenen tarihi eserlerle ilgili TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber: Batuhan SEVER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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