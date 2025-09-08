Kapıkule Sınır Kapısı'nda 114 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, kimyasal madde taşımak için kullanılan bir tankere gizlenmiş 114 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen bir tankeri risk analizi kapsamında x-ray taramasına yönlendirdi.

Sürücüsünün tankeri taramaya götürmediğini belirleyen ekipler aracın sınır kapısında Türkiye giriş yoluna park edildiğini tespit etti.

Tankeri Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) üzerinden takibe alan ekipler, 5 gün sonra sürücünün aracının başına geldiğini belirledi.

Tankeri x-ray taramasına alan ekipler, yapılan incelemede aracın arka bölümünde şüpheli yoğunluk tespit etti.

Ekipler, tabanında kimyasal kalıntı bulunan tankerin içine koruyucu giysi giyip maske takarak girdi.

Tankerin arka bölmesinde bavulların içine gizlenmiş 114 kilogram esrar ele geçirildi. Şüpheli tanker sürücüsü gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.