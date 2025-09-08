Kapıkule Sınır Kapısı'nda 114 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan tankerde yapılan aramada 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile NARKOKİM ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na boş olarak gelen tehlikeli ve kimyasal madde taşıyan tankeri, araştırma ve risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk etti. Ekipler, Kapalı Devre Kamera Sistemleri ile sevk edilen aracın tarama yerine Türkiye'ye giriş yönüne park ettiğini belirledi. Bunun üzerine tanker sistem üzerinden izlemeye alındı. Ekiplerin izlemeyi bıraktığını düşünen şoför 5 gün sonra geldiğinde araç, x-ray taramasına alındı. Yapılan kontrolde, şüpheli yoğunluk tespit edilen ve tabanında kimyasal madde kalıntıları olan araçta, korucuyu elbiseler giyen ekipler tarafından yapılan aramada en arkasındaki bölmede 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.