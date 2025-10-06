Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 113 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 113 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 113 kilo 664 gram esrar ele geçirirken, sürücüyü gözaltına aldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk etti.

Taramada, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinin güvenlik halatının kesik olduğu ve vidayla tutturulduğu belirlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Uzay"ın da katıldığı aramada, aracın dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Tırın sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
