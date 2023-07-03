Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1 Kilo 176 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, çekici içerisine gizlenmiş 1 kilo 176 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.