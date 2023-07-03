Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1 Kilo 176 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, çekici içerisine gizlenmiş 1 kilo 176 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 1 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sınır kapısındaki kontrol noktasında Türkiye'ye giriş yapan bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Tırda yapılan aramada, çekici içerisine gizlenmiş 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel