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Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı (2)

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Edirne'de sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı.

Edirne'de sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor.

Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel

Edirne su Güncel Haberler

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