Kapıkule Gümrük Sahası'nda biriken su tahliye edildi Güncel Haberler Edirne'de sağanak nedeniyle su basan Kapıkule Gümrük Sahası'nda suyun tahliye edilmesiyle yurt dışı çıkış işlemleri yeniden başladı. Edirne'de sağanak nedeniyle su basan Kapıkule Gümrük Sahası'nda suyun tahliye edilmesiyle yurt dışı çıkış işlemleri yeniden başladı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın koordinasyonunda AFAD, DSİ, Belediye, Özel İdare, Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Turizm İşletme ekipleri sahada biriken suyun tahliyesini sağladı. Sahada mahsur kalan araçlar çekiciler vasıtasıyla kaldırıldı. Oluşan çamur yıkanarak peronlar geçişlere hazır hale getirildi. Çalışmaların ardından yurt dışına çıkış işlemleri yapılmaya başlandı. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda özellikle yurt dışı çıkışların yapıldığı sahada su birikmişti. Yarım metreye yaklaşan su birikintisi nedeniyle trafik durmuş bazı araçlar suda mahsur kalmıştı. Türkiye'ye girişlerde trafik normal seyrinde ilerlerken yurt dışına çıkış trafiği durmuş, Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen araçlar Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Salih Baran Kürşat Kırbıyık Edirne AFAD su Güncel Haberler

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