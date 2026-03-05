Haberler

Ticaret Bakanlığı: Kapıkule Gümrük Kapısında 1 Milyar 271 Milyon Lira Değerinde 1 Ton 413 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Kapıkule gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon lira olan 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve maddenin imha edildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan, 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu madde, imha edilmiştir."

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen bir TIR mercek altına alınmıştır.

Ekiplerce yakın takibe alınan TIR cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeğimiz Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; toplum sağlığını tehdit ederek, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesine 2026 yılında da rekor yakalamalarla aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
