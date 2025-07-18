Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

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Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir TIR'da 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi tutuklandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir TIR durduruldu. TIR'da yapılan aramada 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, A.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da A.A. ve M.Ç. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı değerlendirilen 16 bin avroya da el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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