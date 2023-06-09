Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kaçak elektronik sigara ve ilaç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda 1200 elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 ilaç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda 1200 elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 ilaç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'dan İstanbul'a geleceği belirlenen ve Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsü ekiplerce yakın takibe alındı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin şüphelendiği araç detaylı kontrol için x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasındaki x-ray görüntüleri incelendiğinde aracın doğal boşluklarında olmaması gereken şekilde şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edilerek araçta fiziki arama başlatıldı.

Arama neticesinde 1200 elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 ilaç ele geçirildi. İlaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığı ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bırakan türden ilaçlar olduğu belirlendi.

Kaçak eşyaların 1 milyon lira değerinde olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam ediyor.