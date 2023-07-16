Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda yapılan fiziki kontrolde bir minibüste kaçak cep telefonu ve elektronik sigara buldu. Toplam değeri 10 milyon 14 bin lira olan kaçak eşyalara el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 427 kaçak cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigaraya el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, Kapıkule Gümrük Sahası'nda diplomatik statülü yabancı kişinin idaresindeki minibüsü şüpheli olarak değerlendirerek, gümrük tescil işlemleri sonrası fiziki kontrole tabi tuttu.

Kontrolde aracın bagajında üstü örtülü vaziyette çok sayıda kolinin varlığı tespit edildi. Kolilerde yapılan aramada 427 son model cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirildi.

Piyasa değerinin 10 milyon 14 bin lira olduğu belirlenen kaçak eşyaya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu.