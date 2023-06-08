Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 358 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bavulda uyuşturucu tespit edildi

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırı şüpheli görerek x-ray taramasına yönlendirdi.

Doğrudan x-ray sırasına girmesi gereken aracın sürücüsü, boş alana yönelerek park etti. Bu sırada başka bir tır da aynı aracın yanına yöneldi. Ardından, üçüncü bir tır da iki aracın önüne yanaşıp onları perdeleyecek şekilde durdu.

Durumu fark eden Gümrük Muhafaza ekipleri, bu şüpheli hareketliliği kameralarla takip etti. Yan yana duran iki aracın dorse kapaklarının açılması üzerine ekipler, araçlara hızla müdahalede bulundu.

Araçlardan birinin dorsesinde çok sayıda siyah bavul bulunduğu ve içlerinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen maddeler olduğu görüldü. Kontrol edilen maddelerin uyuşturucu olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon neticesinde 306 kilogram esrar, 52 kilogram kokain ve numunelik miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Genişletilen operasyonda, uyuşturucu maddelerin alıcısı olduğu tespit edilen şahısların meskeninde arama yapıldı. Burasının, uyuşturucu maddelerin depolandığı ve dağıtımlarının yapıldığı mekan olduğu belirlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.