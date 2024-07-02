Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 244 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 244 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen iki TIR'ı riskli olarak değerlendirdi. X-Ray taramasına alınan TIR'larda şüpheli alanlar tespit edildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı detaylı aramalarda, araçların farklı noktalarına ve yasal yükün içine gizlenmiş halde 244 kilogram esrar ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.