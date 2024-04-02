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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 220 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca düzenledikleri operasyonda 220 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 220 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Paylaşımda, "Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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