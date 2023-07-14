Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 133 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 100 paket içerisinde 133 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda esrara el konuldu ve soruşturma devam ediyor.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda arama yapılan TIR'da 100 paket içerisinde 133 kilogram esrar ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Arama çalışmalarına narkotik köpeği de katıldı. Köpek, aracın yükü olan CNC makinası üzerinde yoğunlaşıp tepki verdi. Bunun üzerine makine kapağı açıldı. Makinenin içerisinde çeşitli bölgelerine gizlenmiş siyah naylona sarılı halde, şeffaf poşetler içinde yeşil renkte bitkiler tespit edildi. Bitkilerden alınan numuneler test edildi. Söz konusu bitkilerin esrar olduğu tespit edildi. Toplam 100 paket içerisindeki yaklaşık 133 kilogram esrara el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)