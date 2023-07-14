Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 133 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 133 kilogram esrar ele geçirildi. Bir tıra yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, fiziki kontroller için arama hangarına alındı. Kontroller sırasında narkotik köpeği tarafından tepki verilen CNC makinesinin içinde yeşil renkli bitkiler bulundu. Toplamda 100 paket içindeki bitkilerin esrar olduğu tespit edildi ve uyuşturucuya el konuldu.
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 133 kilogram esrar ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen tır, x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi neticesinde araç, fiziki kontrollerin yapılması amacıyla arama hangarına alındı.
Kontroller esnasında hassas burunlu narkotik köpeği, aracın yükü olan CNC makinesine tepki verdi. Kapağı açılan makinenin çeşitli bölgelerine gizlenmiş şeffaf poşetler içinde yeşil renkli bitkilere rastlandı.
Toplam 100 paket içindeki yaklaşık 133 kilogram bitkinin esrar olduğu tespit edildi.
Edirne Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla uyuşturucuya el konuldu.