Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 133 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 133 kilogram esrar ele geçirildi. Bir tıra yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, fiziki kontroller için arama hangarına alındı. Kontroller sırasında narkotik köpeği tarafından tepki verilen CNC makinesinin içinde yeşil renkli bitkiler bulundu. Toplamda 100 paket içindeki bitkilerin esrar olduğu tespit edildi ve uyuşturucuya el konuldu.