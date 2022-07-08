Kapıkule'den 'hızlı geçiş' gurbetçileri mutlu etti

Tatillerini Türkiye'de geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin hızlı yapılmasından ve kapıda beklememekten memnuniyet duyuyor.

Gurbetçilerin gelmeye başladığı 24 Haziran ile 5 Temmuz arasında Kapıkule'den 257 bin 519 kişi ile 61 bin 971 araç geçiş yaptı.

Belçika'dan gelen Mehmet Aslan, AA muhabirine, vatana kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yolculuğunun iyi geçtiğini belirten Aslan, "En kolay şekilde geçişi buradan yaptık. Kapıkule'de hızlı şekilde çalışıyorlar. Bekleme yok, sıra yok, gerçekten çok iyi." dedi.

Aslan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Yozgat'ta geçireceğini ifade etti.

Hollanda'dan gelen Nebi Koyuncu da gurbette özlem ve hasret çektiklerini söyledi.

İki yılda bir yurda geldiklerini belirten Koyuncu, "Kapıkule'den geçiş güzel ancak diğer ülkelerin kapıları sıkıntılı. Çok bekleme yaptık. Burada hiç beklemedik, direkt geçiyoruz. Buradan memnunum, Allah razı olsun memurlardan, memleketim bambaşka." diye konuştu.

"Bu yıl beklemeden geçiş yaptık"

Belçika'dan Gelen Döne Çelik de bir yıldır memleket hasreti çektiklerini belirterek, "Kazasız belasız geldik çok şükür. Vatana kavuşmak çok ayrı bir duygu." diye konuştu.

Şeref Çelik de sınır kapısında memurların çok ilgili davrandığını dile getirdi.

Almanya'dan gelen Recep Özcan, Kapıkule'de önceki yıllarda geçiş için sıra beklediklerini anımsattı.

Bu yıl sıra beklemediklerini vurgulayan Özcan, "Pasaport sırasına girdik ve işlemler çok hızlı oldu. Bayramda da buradayız, eşimiz dostumuzla geçireceğiz. Bizim oraları, Kapadokya'yı gezeceğiz. Antalya, Alanya, Sivas ve İstanbul'a akrabaları görmeye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Geçen senelere nazaran çok güzel"

Hollanda'dan gelen Ozan Gözcü de anavatana geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Tatilini İstanbul ve Yozgat'ta geçireceğini anlatan Gözcü, şunları kaydetti:

"Gurbetçiler yıl boyunca vatana gelmek ister. İzin dönemi gelse de bir an önce vatanıma gitsem diye hasretle düşünürler. Ben Hollanda'ya dönerken hesaplıyorum '11 ay kaldı' diyorum. Yıl bitsin diye gün sayıyoruz. Bu yıl da çok şükür vatana kavuştuk. Bulgaristan ve Sırbistan'daki sınır kapısında sıkıntılar oldu, onun haricinde Kapıkule'den hızlı geçtik."

Memleketi Trabzon'a giden İbrahim Emre de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan hızlı geçtiklerini belirterek, "Geçen ve evvelsi senelere nazaran çok güzel geçtik." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Hasan Doğan da Türkiye'ye gelmeyi dört gözle beklediklerini ifade etti.

Bir günlük yolculuğun ardından anavatana ulaştıklarını dile getiren Doğan, "Kapıkule'de geçişler beklediğimizden daha iyi, süper. Sırp kapısında biraz sıkıntı vardı. Önceki senelere nazaran Kapıkule'de çalışmalar çok iyi." dedi.