Kapıkule'de, Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet sikke ele geçirildi

KAPIKULE Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada çoraplar içine gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 15 bin 751 adet sikke ve bronz heykel parçaları ele geçirdi. Sikkeler el konularak Edirne Müzesi'ne teslim edilirken, TIR sürücüsü gözaltına alınıp işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçen tarihi eserlerin Cumhuriyet tarihinde kara yoluyla yurt dışına kaçırılmak istenen en büyük tarihi eser kaçakçılığı olduğu belirtildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gümrük sahası içinde devriye gezdikleri sırada, Türkiye'den ihraç yükü ile çıkış yapmak için bekleyen bir TIR sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi ve aracı X-ray tarama cihazına çekti. Ekipler burada yaptığı detaylı aramada TIR'ın çekici kısmında yoğunluk tespit etti. Bunun üzerine TIR, arama hangarına alınarak detaylı kontrollere başlandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilen Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet tarihi sikkenin Cumhuriyet tarihinin kara yoluyla yurtdışına kaçırılmak istenilen en büyük kaçakçılığı olduğu belirtildi.