Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu: 77 Kilo Sentetik Hap Ele Geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir otobüste yapılan aramada 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucular, otobüsün havalandırma boşluğunda bulundu. Otobüs şoförü tutuklandı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen otobüs, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.
Taramada otobüsün havalandırma boşluğunda yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Neptün" ile arama yapıldı.
Aramada şeffaf poşetler içinde 27 paket halinde 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan otobüs şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel