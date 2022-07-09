Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında bayramlaştı

AVRUPA'ya ihraç yükü taşıyan TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nda yollarda bayramlaştı. Bayramı ailelerinden uzakta geçiren şoförler, sevdikleriyle telefonla konuşurken, Bursa'dan Almanya'ya yük taşıyan Hamza Deniz ise kendisi gibi TIR şoförü olan 2 oğluyla Kapıkule TIR Parkı'nda çıkış için sıra beklerken bir araya gelip bayramlaştı.

Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nda da mesailerine devam ediyor. Bayramı yollarda geçiren şoförler, TIR'larıyla çıkış için geldikleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, sıranın kendilerine gelmesi için TIR Parkı'nda bekliyor. Burada bekleyen şoförler, önce birbirleriyle sonra da telefonda aileleriyle bayramlaştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerine yük taşıyan diğer TIR şoförleri de birbirleriyle bayramlaşmanın ardından telefonla ailelerini ve sevdiklerini arayarak bayramlarını kutladı.