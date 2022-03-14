Kapıkule'de terk edilen 34 horoz ve tavuk yavrusu kurtarıldı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Bulgar plakalı bir otomobil sürücüsü tarafından gümrük sahasına terk edilen 34 horoz ve tavuk yavrusu kurtarıldı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan plakalı bir otomobil, riskli görülerek x-ray tarama cihazına yönlendirildi. Bu sırada, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yakalanacağını anlayan şüpheliler, içerisinde tavuk ve horoz yavrularının bulunduğu çantaları araçtan indirerek, gümrük sahasında terk etti. Gümrük sahasında park halinde bekleyen araçların arasında bulunan çantalar içerisindeki 34 canlı yavru horoz ve tavuk gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Yakalanan canlı hayvanlarla ilgili idari işlem yapılarken, onları yurt dışından getirip kaçak yollarla ülkeye sokmak isteyen kişiye ise Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi. Olayla ilişkin soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği belirtildi.