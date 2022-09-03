Kapıkule'de sular çekildi, işlemler normale döndü

EDİRNE'de dün etkili olan sağanak sonrası Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan su baskınında suyla dolan gümrük sahasında temizlik çalışması tamamlandı. Çıkışlara kapatılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 6 saat sonra işlemler yeniden başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Edirne'de dün akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın giriş ve peronlarını su bastı. İddiaya göre, gümrük sahası içinde mazgallar tıkanınca yaklaşık 1 metre su birikintisi oluştu. Yaz tatillerinin ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşe geçen gurbetçiler ile Bulgaristan'dan kente alışverişe gelenler, gümrük sahası içinde su baskınına maruz kaldı. Onlarca araç su içinde kaldı, bazıları arıza yaptığı için ilerleyemedi. Arızalı araçlar, polis ve gümrük çalışanlarının da yardımıyla itilerek sudan çıkarılarak güvenli bölgelere alındı. Suyun tahliyesi için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Türkiye'den Almanya'ya geri dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Kadir Sarı da aracını yağmur suyu dolan gümrük çıkış bölgesinden tek başına çıkarmak zorunda kaldığını belirterek, "5 kişiyiz. 3 aylık çocuğum, 3 yaşında çocuğum, 10 yaşında çocuğum var. Bir kişi de gelip en azından, 'Nedir? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Acil bir durum var mı?' diye soran olmadı. Onları da anlıyoruz. Çok yoğun, çok ani bastıran ve ani gelişen bir olay oldu ama kaldık suyun ortasında. Yağmur 10-15 dakika daha yağsa ben inanıyorum ki kapı seviyesine, cam seviyesine çıkacaktı o su. O zaman ne olacaktı, ne yapacaklardı bilmiyorum. Sadece dışarıyı organize etmekle meşguldüler. Dışarıdaki araçları bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Ama içeriye kimse giren olmadı ben çıkıncaya kadar. Ben çıkarken de 5-10 araba vardı içeride. Kendim arabayı dışarı çıkardım tek başıma" diye konuştu.