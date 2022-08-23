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KAPIKULE'DE SAĞANAK; ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

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EDİRNE'de dün gece Kapıkule Sınır Kapısı kesiminde etkili olan şiddetli yağışta, gümrük sahası suyla kaplandı.

EDİRNE'de dün gece Kapıkule Sınır Kapısı kesiminde etkili olan şiddetli yağışta, gümrük sahası suyla kaplandı. Peronlarda işlem için bekleyen araçlar su içinde kalırken, Kapıkule kara yolu üzerinde de araçlar suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de dün gece şiddetli yağış Kapıkule Sınır Kapısı kesiminde etkili oldu. Kapıkule'ye giden kara yolu ile gümrüklü alan içi suyla kaplandı. Kara yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, peronlarda işlem yapılması için bekleyen araç su içinde kaldı. Sürücüler suyla kaplı sahada işlemlerini yaptırabilmek için zor anlar yaşadı. Ekiplerin çalışmasıyla gümrüklü alandaki sular temizlendi. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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