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Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 38 Gümrük Memuru Gözaltında

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, 38 gümrük memuru jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 memuruna gözaltı

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonla ilgili 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personellerine yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, Kapıkule Gümrük kapısında görevli Gümrük Muhafaza memurlarının yurt içine giren ve yurt dışına çıkan kişilerden rüşvet aldıkları yapılan teknik çalışmalar sonucunda tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlıklarının teknik destekleri ile 38 gümrük muhafaza memurunun Edirne il merkezinde bulunan adreslerine yönelik yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin üstünde ve adreslerinde 14 bin 600 Amerikan doları ve 21 bin 325 Euro ile 89 bin 800 TL para ele geçirildi.

Memurlara rüşvet veren 160 yerli ve yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgileri tespit edilen 128 şahıs hakkında yakalama çalışmaları başlatılmış olup, diğer şahısların kimlik tespitine devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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