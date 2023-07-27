Kapıkule'de makine içine gizlenmiş 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda skunk ele geçirdi. Sınır kapısına gelen tır, risk analizleri doğrultusunda yönlendirilen x-ray taramasına gönderildi. X-ray taramasından geçirilmesinin ardından aranan tırın dorsesinde, makinenin iç kısımlarına gizlenmiş 83 kilo 528 gram skunk bulundu. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin devam ettiğini belirtti. - EDİRNE