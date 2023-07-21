Kapıkule'de Kaçak Gelinlik Operasyonu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 240 bin TL olan kaçak 73 gelinlik ele geçirdi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen minibüste, piyasa değeri 2 milyon 240 bin TL olan kaçak 73 gelinlik ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu minibüs, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin tarama öncesinde araçtan çok sayıda siyah poşet indirmeye çalıştığı fark eden ekipler hemen harekete geçti. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüphelilere müdahalede bulunarak detaylı arama başlatıldı. Kontrolde siyah poşetlerden çok 73 genlik çıktı. El konulan gelinliklerin piyasa değerinin 2 milyon 240 bin TL olduğu anlaşıldı.Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.