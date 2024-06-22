Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu başladı

Yurt dışında okullar tatile girdi, Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu arttı

EDİRNE - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, okulların tatile girmesiyle birlikte akın akın Türkiye'ye geliyor.

Okulların tatile girmesinin ardından memleket hasreti ile yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıklarında duygu dolu anlar yaşıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda aylar öncesinden tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak, işlem yapılan giriş-çıkış peron sayısı arttırıldı. Burada görev yapan personel ise işlemlerin hızlı ilerlemesi için büyük çaba gösteriyor.

"Böyle bir duygu yok anlatılmaz, yaşanması lazım"

Almanya'dan tatile gelen gurbetçi Ali Kurban Erdem, "Macaristan'a kadar trafikte kaldık. Ama yolculuk güzel, kazasız belasız geçti. Böyle bir duygu yok anlatılmaz, yaşanması lazım. Duygunun üstünde bir şey bu. Vatanımıza özlemimiz asla bitmez. Türkiye'ye her zaman hasret var" dedi.

Aracının arkasına Türk bayrağı yapıştıran Erdem, "O her zaman hem aracımızda hem yüreğimizde. Kalbimizde taşıyoruz. Her sene geliyorum, senede 10 kere de gelsem 10 kere de duygulanıyorum" diye konuştu.

Almanya'dan gelen Turan Pişkin, yolculuğun yorucu geçtiğini ancak memlekete gelince duygulandıklarını belirtti.

"Her sene özlüyoruz, her sene aynı tutku"

Almanya'dan gelen Murat Şahin, "Anavatanımıza geldik. Çok sevinçliyiz. İçimizde başka bir sevinç var. Anlatılacak gibi değil. Buranın havası, yazı, insanları başka. Herkes güler yüzlü, bizim oradaki gibi değil. Burası başka bir dünya, gelince çok duygulandık. Her sene özlüyoruz, her sene aynı tutku" ifadesini kullandı.

Atakan Yürümez ise, "Vatana geldiğimiz için mutluyuz. Gurbetçi vatana geri döndü. Çok özlemişiz. Başka burası, memlekete geldiğimiz için çok farklı duygular içerisindeyiz" dedi.