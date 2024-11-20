Kapıkule'de Gümrük Kaçağı 79 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule'de bir tırda gümrük kaçağı 79 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yürüttükleri çalışma sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda arama yaptı.

Aramada tırın çekicinin üst kısmına gizlenmiş 79 cep telefonu ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.