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Kapıkule'de Gümrük Kaçağı 79 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule'de Gümrük Kaçağı 79 Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada bir tırda gizlenmiş 79 cep telefonu bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kapıkule'de bir tırda gümrük kaçağı 79 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yürüttükleri çalışma sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda arama yaptı.

Aramada tırın çekicinin üst kısmına gizlenmiş 79 cep telefonu ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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