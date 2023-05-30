Kapıkule'de Elektronik Sigara ve Gıda Takviyesi Kaçakçılığı Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 15 bin 400 adet elektronik sigara ve 387 adet gıda takviyesi ele geçirildi. Yaklaşık 7 milyon 400 bin lira değerindeki kaçak eşya Türkiye'ye ithal edilmesi ve satılması yasak olan ürünlerdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 7 milyon 400 bin lira değerinde 15 bin 400 adet elektronik sigara ve 387 adet gıda takviyesi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri neticesinde Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısına gelen bir araç riskli görüldü. X-ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Ardından araç ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı.

Fiziki arama neticesinde araçta, giyim eşyası, oyuncak ve çeşitli mobilya eşyası olarak beyan edilen kolilerin içerisine çok sayıda elektronik sigara ve gıda takviyesi cinsi eşyaların yerleştirildiği tespit edildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda Türkiye'ye ithal edilmesi ve burada satılması yasak olan toplam 15 bin 400 adet elektronik sigara ile 387 adet sporcuların kas geliştirmede kullandığı gıda takviyesi cinsi eşya ele geçirildi.

Yakalanan kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 400 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor. - EDİRNE