Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu Güncel Haberler Kapıkule Sınır Kapısı yolcu tuvaletindeki çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain ele geçirildi. Kapıkule Sınır Kapısı yolcu tuvaletindeki çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sınır kapısının yolcu tuvaletinde uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler çöp kovasının içerisinde poşette alüminyum folyoya sarılı 1 kilo 138 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuyu çöp kutusuna bırakan zanlının yakalanması amacıyla gümrük sahası kamera kayıtları inceleniyor. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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