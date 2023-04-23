Kapıkule'de bir TIR'da 24 kilo ecstasy ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da 24 kilo ecstasy ele geçirildi.

Kapıkule'de bir TIR'da 24 kilo ecstasy ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da 24 kilo ecstasy ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Almanya'dan yola çıkan bir TIR, Türkiye'ye giriş yapmak için Bulgaristan üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldi. Şüpheli görülen TIR, pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin sonrasında narkotik dedektör köpek eşliğinde arandı. Dedektör köpek, şoför yatağının üzerindeki valize tepki verdi. İncelenen valizde, şeffaf poşetler içinde renkli haplar olduğu görüldü. Hapların ecstasy olduğu anlaşıldı. Toplamda 24 kilo ecstasy ele geçirildi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.