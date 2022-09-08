Kapıkule'de bir kamyonette 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonette 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonette 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasına giriş esnasında şüpheli Y.T'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 paket halinde 4 kilo 640 gram esrar ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 öğütücü ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.T. ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Edirne Emniyet Müdürlüğü Türkiye Güncel Haberler

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