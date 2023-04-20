Kapıkule'de, 7 milyon 100 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 7 milyon 100 bin lira değerinde 11 bin 400 elektronik sigara ve 335 oto yedek parçası ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 7 milyon 100 bin lira değerinde 11 bin 400 elektronik sigara ve 335 oto yedek parçası ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR şüpheli olarak belirlendi. x-ray taramasına yönlendirilen TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç hangara alındı. Burada yapılan arama sonucunda, beyan edilen eşya listesinde olmadığı belirlenen çok sayıda elektronik sigara ve oto yedek parçası tespit edildi. Aracın dorsesinde toplam 11 bin 400 elektronik sigara, 305 oto far modülü ve 30 oto araç şarj dinamosuna el konuldu. Yakalanan kaçak eşyanın piyasa değerinin 7 milyon 100 bin lira olduğu belirlendi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma sürdürülüyor.