Kapıkule'de 358 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 7 gözaltı

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli TIR'larda, toplam 358 kilogram kokain, esrar ve ecstasy ele geçirildiğini, devamındaki operasyonda ise 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gelen TIR, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince X-Ray taramasına sevk edildi. Doğrudan X-Ray sırasına girmesi gereken TIR, sıraya yönelmeyip boş alanda park haline geçerken; başka bir TIR aynı aracın yanına gelerek park etti. Üçüncü TIR da 2 aracın önüne yanaşıp onları perdeleyecek şekilde park haline geçti. Yan yana duran 2 TIR'ın dorse kapaklarının açıldığının görülmesi üzerine harekete geçildi. Yük aktarımı için yan yana gelen araçlar arandı. TIR'lardan birinin dorsesinde toplam 358 kilogram kokain, esrar ve ecstasy ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili operasyonunda ise 7 kişi gözaltına alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

- Arama çalışması

- Uyuşturucunun yakalanması

- Genel ve detay

Haber: Şaduman TÜRKAY/ANKARA,