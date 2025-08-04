Kapıkule'de 3 Tırda 179 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule'de 3 tırda 179 kilo 678 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince, Kapıkule'den yurda giriş yapan 3 tır, risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk edildi.

Taramalarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tırlarda narkotik dedektör köpekler Uzay ve Bodri yardımıyla arama yapıldı.

Aramalarda 146 kilo 650 gram esrar ve 33 kilo 28 gram kokain olmak üzere 179 kilo 678 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.