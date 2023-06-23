Kapıkule'de 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda gizlenmiş 240 kilogram uyuşturucu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirerek takibe aldı.

Gümrük tescil işlemlerinin sonrasında tır ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk algılanması üzerine ekipler tarafından yapılan fiziki aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş şeffaf poşetlerin içinde yeşil renkli bitki ve hap cinsi maddeler olduğu belirlendi.

Çeşitli renk ve şekillerdeki hap ve yeşil bitki cinsi maddelerin yapılan analizinde esrar ve ekstazi olduğu anlaşıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 160 kilogram ekstazi ve 80 kilogram esrar olmak üzere toplamda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.