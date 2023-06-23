Kapıkule'de 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yasal yükün içerisine zulalanmış 160 kilogram ecstasy ile 80 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'ı şüpheli görerek takibe aldı. TIR, Gümrük tescil işlemlerinin ardından X–Ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk algılanması üzerine yapılan fiziki aramada, yasal yükün içerisine gizlenmiş şeffaf poşetler içinde yeşil renkli bitki ve haplar tespit edildi. Maddelerin, yapılan analizinde esrar ve ectasy olduğu anlaşıldı. Operasyonda 160 kilogram ecstasy ve 80 kilogram esrar olmak üzere, toplam 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.