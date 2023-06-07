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Kapıkule'de 200 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule'de 200 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada, farların arkasına gizlenmiş 200 akıllı cep telefonu bulundu. Operasyonda, 2 milyon 200 bin TL değerinde 200 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kapıkule'de 200 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada, farların arkasına gizlenmiş 200 akıllı cep telefonu bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu sürücü idaresindeki otomobil, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından riskli görülüp X-Ray taramasına sevk edildi. Otomobil, bazı bölgelerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesiyle arama hangarına alındı. Hangardaki detaylı aramada, aracın sağ ve sol farları sökülerek iç kısmına sac levhaların kaynakla tutturulup, bu kısma kaçak telefonların yerleştirildiği tespit edildi. Operasyonda, 2 milyon 200 bin TL değerinde 200 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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